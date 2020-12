Carovigno (BR) | Nuovo comandante della polizia locale: arriva Salerno Mele

Da Oria a Carovigno, con lo stesso compito, la stessa missione: dirigere il comando della polizia locale. Dopo un anno nel Borgo Federiciano, Luigi Salerno Mele si trasferirà a Carovigno: a Oria, invece, torna Angelo Chirulli, originario di Martina Franca e di ritorno da Locorotondo.

Salerno Mele, originario di Francavilla Fontana, prenderà servizio nella Città della ‘Nzegna il prossimo 1 febbraio. “Non è stato un periodo semplice anche per via dell’emergenza sanitaria, ma credo di aver svolto appieno il mio dovere grazie soprattutto al contributo dei miei pochi collaboratori, perlopiù preparatissime collaboratrici. Nella comunità oritana, alla quale sono sempre stato legato anche per storia familiare, devo molto e auguro ogni bene per il futuro, nella speranza di potervi tornare in futuro anche in ambito professionale. Mi mancheranno, infatti, l’educazione e il calore umano che praticamente ogni giorno sia in Comune sia per strada – rimarca Salerno Mele – gli oritani mi hanno riservato e che porterò con me anche nella nuova esperienza che mi attende. Porgo ovviamente i migliori auspici anche al mio successore, che poi è anche il comandante che mi aveva preceduto”.