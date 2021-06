Carovigno (BR) | In bici, travolto da auto: muore 14enne

È stato travolto dall’auto in corsa mentre percorreva la strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Carovigno: non c’è stato nulla da fare per un 14enne, residente nella Città della ‘Nzegna che nel tardo pomeriggio di ieri procedeva in sella alla sua bici in contrada Colacurto. Il ragazzino si stava recando a casa di una zia: poi, poco prima delle 19, il terribile scontro con l’auto condotta da un 40enne. All’arrivo dei soccorsi, per il povero bambino non c’era più nulla da fare. Sul posto, 118, carabinieri e polizia locale di Carovigno. In fase di ricostruzione la dinamica del drammatico sinistro.