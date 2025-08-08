Carovigno, 41enne denunciato per aggressione alla ex compagna

Un uomo di 41 anni, residente a Carovigno (Brindisi), è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna, aggredita per futili motivi.
La vittima, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ha riportato una frattura a un braccio e contusioni in varie parti del corpo. Dopo le prime cure, è stata dimessa con prognosi riservata.
Le indagini, affidate ai carabinieri, mirano a chiarire la dinamica dell’episodio e a raccogliere tutti gli elementi utili per la ricostruzione dei fatti. Il fascicolo è ora all’esame della Procura di Brindisi, che potrebbe valutare la richiesta di misure cautelari nei confronti dell’uomo.
