8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Carabinieri

Carovigno, 41enne denunciato per aggressione alla ex compagna

Dante Sebastio 8 Agosto 2025
centered image

Un uomo di 41 anni, residente a Carovigno (Brindisi), è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna, aggredita per futili motivi.

La vittima, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ha riportato una frattura a un braccio e contusioni in varie parti del corpo. Dopo le prime cure, è stata dimessa con prognosi riservata.

Le indagini, affidate ai carabinieri, mirano a chiarire la dinamica dell’episodio e a raccogliere tutti gli elementi utili per la ricostruzione dei fatti. Il fascicolo è ora all’esame della Procura di Brindisi, che potrebbe valutare la richiesta di misure cautelari nei confronti dell’uomo.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Oria, le Voci per Gaza in Piazza Lorch

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Athletis Signum, benedetti gli atleti del Rione Lama

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Francavilla fontana, controllo del territorio: un arresto e due denunce

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Mesagne, auto in fiamme nella notte

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Urso: no alla riaccensione delle centrali di Brindisi e Civitavecchia

7 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Brindisi, phase out carbone: le posizioni di M5S, PD e Confindustria

7 Agosto 2025 Anna Saponaro

potrebbe interessarti anche

Taranto, Fratelli d’Italia punta alla sicurezza

8 Agosto 2025 Laura Milano

Carovigno, 41enne denunciato per aggressione alla ex compagna

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie D, Girone H: ecco il calendario della stagione 2025/26

8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Cerignola, tutto fatto per Zak Ruggiero: si attende l’annuncio

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello