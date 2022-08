CAROSINO – Riaprirà i cancelli il prossimo 10 agosto il Parco Pubblico Comunale. Quella che, anche tra i paesi limitrofi è da sempre conosciuta come “la villa di Carosino” tornerà nuovamente fruibile, dopo qualche anno di chiusura.

Il parco, ristrutturato dall attuale amministrazione comunale, corredato da servizi e spazi che consentiranno ad adulti e bambini di tornare a godere di un luogo punto di riferimento, soprattutto nella stagione estiva, anche per i residenti nei vicini comuni.

“Questo parco – ha dichiarato il sindaco Onofrio Di Cillo – è sempre stato il fiore all’occhiello della nostra comunità, e poterlo restituire ai cittadini rappresenta una grande soddisfazione. Gli ultimi due anni hanno ritardato e reso complicate le operazioni di riqualificazione per cause che tutti conosciamo, e proprio per questo , essere riusciti a portarle a termine ci rende particolarmente orgogliosi e consapevoli di aver fatto per la comunità qualcosa che desiderasse da tempo” .

Inaugurazione del “nuovo” parco il 10 agosto alle ore 19.30 con ingresso da via N. Sauro.