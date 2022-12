Condividi su...

CAROSINO – “Egregio Presidente, ormai da diversi giorni proseguono le notifiche degli avvisi di accertarnento e/o delle cartelle esattoriali attinenti la richiesta di pagamento del contributô no 630 delle annualità 2018- 2019- 2020- 2021, da parte del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara a carico di molti cittadini, poiché proprietari di aree ricadenti nel territorio del Comune di Carosino” .

Sono le parole con cui Onofrio Di Cillo, Sindaco del Comune di Carosino, fa appello al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Di quale appello si tratta? Di quello che in realtà tanti cittadini vorrebbero rivolgere alle autorità competenti, per fare chiarezza una volta per tutte sulla obbligatorietà del tributi richiesti dal Consorzio di bonifica Stornara e Tara. Quello che da tantissimi contribuenti, è definito come una sorta di “pretesa” non corrispondente affatto ad un beneficio, sta diventando un serio problema.

Tra i sindaci del tarantino però, c’è chi, dopo l’ennesima richiesta di chiarimento da parte dei cittadini prende in mano la situazione e si rivolge al numero uno della Regione Puglia.

“Numerosi sono i cittadini che si rivolgono al sottoscritto manifestando disappunto circa l’applicazione del tributo e chiedendo riscontri circa i presupposti, la natura giuridica e le motivazioni dello stesso – scrive il sindaco ad Emiliano – e già nel 2019 manifestammo le nostre perplessità pregando il medesimo Consorzio di fornire chiarimenti sull’attività di bonifica e manutenzione effettuata”.

Il Consorzio, si sarebbe dilungato in una risposta generica, secondo Di Cillo , senza mai specificare le opere poste in essere, ed il vantaggio diretto che da quest’ultime ne fosse eventualmente derivato.

Il Comune di Carosino, avrebbe più volte chiesto dunque, un incontro con i competenti uffici dell’Ente: nessun riscontro, secondo quanto dichiari il sindaco.

Insomma, la vicenda necessita di chiarezza e non certo, solamente, per i cittadini di Carosino, ma per la mole di contribuenti che persino sui social, ed attraverso la stampa, lamentano quella che da molti viene definita come un vero e proprio sopruso.

Il Sindaco della Città del Vino, così conclude il suo appello al Presidente Emiliano:” Si chiede alla S.V. di sollecitare Vostro tramite una dettagliata e specifica relazione sull’attività fin qui svolta dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, a beneficio dell’intero territorio cui dobbiamo sempre fornire attente e chiare risposte” .

Ed ora si attende.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts