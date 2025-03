Carosino, bar sospeso per carenze igienico-sanitarie: sanzioni da 2mila euro

Proseguono i controlli della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle normative in materia di ristorazione e sicurezza alimentare. In una recente operazione a Carosino, la squadra amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa di Taranto, con la collaborazione del personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), ha ispezionato un bar/paninoteca del territorio.

Durante la verifica, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie nei locali e nelle attrezzature, oltre a irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. Alla luce delle violazioni riscontrate, il Direttore del S.I.A.N. ha disposto l’immediata sospensione dell’attività, che potrà riprendere solo dopo il ripristino di condizioni adeguate.

Al titolare dell’esercizio sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2mila euro. L’azione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e vigilanza, con controlli che proseguiranno nelle prossime settimane.

