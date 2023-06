Carosello Carabinieri in diretta su Antenna Sud

Un altro grande evento del territorio in diretta su Antenna Sud.

Dallo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto, il “Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri”, una tra le più importanti manifestazioni militari al mondo. Protagonisti i militari del 4° Reggimento a Cavallo dei Carabinieri, la suggestiva e spettacolare esibizione, vedrà protagonista una formazione di 50 cavalli.

L’evento, inedito per Taranto, è stato voluto dal Comandante Provinciale Carabinieri, Gaspare Giardelli. Quest’ultimo infatti, nel 2012 diresse l’esecuzione al Giubileo di diamante della Regina Elisabetta II.

L’appuntamento è per sabato 24 giugno alle 20.30 in diretta sulle frequenze di Antenna Sud, sul 14 del digitale terrestre, in streaming su: www.antennasud.com e sulle pagine social dell’emittente interregionale del Gruppo Editoriale Domenico Distante. Il Carosello avrà inizio alle 21, sul prato dello stadio “Erasmo Iacovone”. Anche stavolta, è previsto un imponente sforzo di uomini (tecnici e giornalisti) e mezzi, per garantire ai telespettatori di poter seguire, nel migliore dei modi, uno spettacolo unico.

Immagini interviste e commenti a cura di: Gianni Sebastio, Gianmarco Sansolino e Laura Milano.

