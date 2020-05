Condividi

La Puglia rischia l'isolamento turistico. La nostra regione come tutto il sud rischia di non ripartire in un settore chiave per l'economia locale. A lanciare l'allarme l'europarlamentare della Lega, Andrea Caroppo, il quale proprio qualche giorno fa ha lanciato l'idea di sottoscrivere accordi bilaterali con i Paesi e le aree europee a basso tasso contagio. L'intervista nel Tg condotto dal direttore responsabile Onofrio D'Alesio.