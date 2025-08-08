Caro spiaggia, Assobalneari: “Esistono stabilimenti per tutte le tasche”

“Il problema è il caro vita. Non scaricare responsabilità su imprese”



“Negli ultimi giorni alcune testate giornalistiche italiane hanno alimentato un caso mediatico sul presunto “caro spiaggia”, sostenendo che i prezzi applicati dagli stabilimenti balneari sarebbero così elevati da impedire a molte famiglie di trascorrere le proprie vacanze al mare”. Lo dice Assobalneari Italia, che “ritiene necessario chiarire che questa rappresentazione non corrisponde alla realtà. Il sistema balneare italiano è estremamente diversificato e offre soluzioni per tutte le tasche, con tariffe e servizi proporzionati alle diverse esigenze del pubblico, esattamente come accade nel settore alberghiero o in quello dei campeggi”.

“Il turista -può scegliere tra stabilimenti con servizi essenziali e strutture più attrezzate, in località e contesti differenti, modulando la spesa in base alle proprie possibilità. Pertanto, imputare il calo di presenze esclusivamente a tariffe ‘insostenibili’ non riflette la reale complessità del fenomeno”, sottolinea Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia-Federturismo Confindustria.

“Le cause di questo calo di presenze sono invece da ricercare nella grave crisi economica che attanaglia le famiglie italiane – sottolinea Licordari -. L’aumento del costo della vita (bollette, carburanti, affitti e spesa alimentare) ha ridotto in maniera significativa il potere di acquisto. In molti casi, anche con due redditi familiari, le risorse disponibili non consentono di dedicarsi alle vacanze come in passato, portando a scelte di risparmio che penalizzano il turismo, in particolare nei giorni feriali”.

E secondo il presidente “non è corretto scaricare sulle imprese balneari italiane, spesso vituperate e prese di mira da alcuni media non obiettivi, la responsabilità di quanto sta avvenendo. Il danno non è solo per il comparto balneare, ma per tutte le economie delle comunità costiere italiane, che vivono del flusso turistico e vedono oggi diminuire presenze e consumi”.

Per Assobalneari “l’immagine di spiagge italiane “inavvicinabili” sta arrecando un grave danno non solo agli imprenditori balneari, ma a tutto il comparto turistico costiero. Sempre più media internazionali riprendono questa narrazione, con una ricaduta negativa che rischia di disincentivare i visitatori stranieri e compromettere la reputazione del nostro Paese come meta balneare di eccellenza”.

Assobalneari Italia invita perciò i media “a un’informazione equilibrata e fondata sui dati reali, evitando generalizzazioni che finiscono per colpire un intero settore economico, fatto di migliaia di imprese familiari che garantiscono occupazione e servizi di qualità lungo tutte le coste italiane. È il momento di sostenere, non danneggiare, l’economia turistica del Paese”.

