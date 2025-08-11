Caro spiagge, Coldiretti Puglia: boom pranzi al sacco con insalate e panini

Il rincaro dei prezzi negli stabilimenti balneari spinge sempre più famiglie pugliesi a tornare al pranzo al sacco in spiaggia, per risparmiare senza rinunciare a una giornata di mare. È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia condotta nei mercati di Campagna Amica, che evidenzia una crescente tendenza al “fai da te” per il pasto sotto l’ombrellone, con menu più leggeri e salutisti rispetto al passato.

Secondo i dati, la scelta più popolare è l’insalata di riso, pollo o mare (35% delle preferenze), seguita dai panini tradizionali e vegani (22%) e dalla macedonia di frutta (10%). Perdono terreno le ricette della tradizione come la frittata di verdure o pasta (7%), la parmigiana (4%), le lasagne (4%) e le polpette (3%).

La preferenza per piatti leggeri e pratici non è dettata solo dal caro prezzi, ma anche da un’attenzione crescente alla forma fisica. Il cibo resta comunque una componente centrale della vacanza italiana: circa un terzo della spesa turistica è destinata alla tavola, tra ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, street food e specialità locali.

Coldiretti sottolinea come il patrimonio enogastronomico nazionale rappresenti un motore di sviluppo economico e occupazionale, con un ruolo di primo piano nel turismo. Sempre più viaggiatori scelgono la meta in base alle esperienze culinarie, alimentando il boom del turismo enogastronomico grazie a sagre, itinerari del gusto e strade del vino.

Menu da spiaggia più gettonati (Fonte: Coldiretti Puglia)

Insalata di riso, pollo o mare – 35%

Panini tradizionali e vegani – 22%

Macedonia – 10%

Frittata di verdure o pasta – 7%

Parmigiana – 4%

Lasagne – 4%

Polpette – 3%

Altro – 15%

