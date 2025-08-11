11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

foto Antenna Sud | Massimo Todaro

Caro spiagge, Coldiretti Puglia: boom pranzi al sacco con insalate e panini

Dante Sebastio 11 Agosto 2025
centered image

Il rincaro dei prezzi negli stabilimenti balneari spinge sempre più famiglie pugliesi a tornare al pranzo al sacco in spiaggia, per risparmiare senza rinunciare a una giornata di mare. È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia condotta nei mercati di Campagna Amica, che evidenzia una crescente tendenza al “fai da te” per il pasto sotto l’ombrellone, con menu più leggeri e salutisti rispetto al passato.

Secondo i dati, la scelta più popolare è l’insalata di riso, pollo o mare (35% delle preferenze), seguita dai panini tradizionali e vegani (22%) e dalla macedonia di frutta (10%). Perdono terreno le ricette della tradizione come la frittata di verdure o pasta (7%), la parmigiana (4%), le lasagne (4%) e le polpette (3%).

La preferenza per piatti leggeri e pratici non è dettata solo dal caro prezzi, ma anche da un’attenzione crescente alla forma fisica. Il cibo resta comunque una componente centrale della vacanza italiana: circa un terzo della spesa turistica è destinata alla tavola, tra ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, street food e specialità locali.

Coldiretti sottolinea come il patrimonio enogastronomico nazionale rappresenti un motore di sviluppo economico e occupazionale, con un ruolo di primo piano nel turismo. Sempre più viaggiatori scelgono la meta in base alle esperienze culinarie, alimentando il boom del turismo enogastronomico grazie a sagre, itinerari del gusto e strade del vino.

Menu da spiaggia più gettonati (Fonte: Coldiretti Puglia)

  • Insalata di riso, pollo o mare – 35%
  • Panini tradizionali e vegani – 22%
  • Macedonia – 10%
  • Frittata di verdure o pasta – 7%
  • Parmigiana – 4%
  • Lasagne – 4%
  • Polpette – 3%
  • Altro – 15%

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino

10 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Spiagge semivuote, balneari: “colpa del carovita”

10 Agosto 2025 Maria Fiorella

Crisi idrica, Casili (M5S): “Ecco come salvare la Puglia da desertificazione”

10 Agosto 2025 Redazione

Trattato globale anti-plastica, a Ginevra stallo nei negoziati

10 Agosto 2025 Redazione

Balneari, Della Valle: “In Puglia l’80% di spiagge libere. Attaccarci è creare odio sociale”

10 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Max Gazzè e Calabria Orchestra, apertura travolgente per “Bande a Sud”

9 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Carcere di Lecce, Sappe: “Situazione drammatica e insostenibile”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Iaia boccia la proposta di decarbonizzare in 5 anni

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Caro spiagge, Coldiretti Puglia: boom pranzi al sacco con insalate e panini

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Forza Italia attacca Decaro: “Più interessato al potere che alle idee”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio