Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato a Il Messaggero dei costi della crisi energetica: “A Coverciano a maggio è arrivata una bolletta elettrica di 26mila euro, a giugno di 45, a luglio di 79. E deve ancora arrivare il gas. Non ci conviene restare aperti, cosa faccio: chiudo e mando a casa le persone che ci lavorano? Sono preoccupato, per il calcio come per tutto il mondo dello sport”