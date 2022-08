Non sarebbero previste “misure imminenti” da parte del governo per far fronte al caro energia. L’esecutivo “è al lavoro su un provvedimento che nelle intenzioni continuerà a calmierare i costi per famiglie e imprese”, fa sapere una fonte di Palazzo Chigi, che di fronte al pressing dei partiti che chiedono interventi urgenti replica: “Siamo in affari correnti”. Un “no comment” è invece la risposta alla proposta di Salvini di fare come la Francia e stanziare subito 30 miliardi.