Roma – Il 4, il 12, il 19, 21 e 25 febbraio sono le date da segnare in agenda per il Carnevale numero 629 di Putignano. Il tema è “L’evoluzione della fiaba”

e torna dopo tre anni dalla pandemia e si annuncia ricco di ospiti ed eventi che non lasceranno delusi i tantissimi visitatori attesi dall’Italia e dall’estero. Un momento culturale importante in cui il divertimento si sposa con la bravura dei Maestri Cartapestai impegnati a realizzare carri allegorici che si possono definire delle vere e proprie opere d’arte. Il cartellone della manifestazione più attesa dell’inverno è ricco di eventi e di celebrità a partire dalla madrina, Mara Venier. Accanto a questo c’è la valorizzazione e la promozione del territorio con l’emendamento ad hoc in legge di bilancio che porta a nuovi finanziamenti per i carnevali storici

