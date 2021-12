Carmiano, incontro no vax in un locale con 70 persone

CARMIANO – Incontro no vax in un locale a Carmiano. A far scattare il blitz dei carabinieri una telefonata anonima. All’interno della sede di un’associazione culturale sono state trovate 70 persone che non rispettavano le misure anti covid. Dopo l’identificazione hanno raccontato di aver svolto un incontro in cui si era parlato di scuola. Denunciata a piede libero una donna di 36 anni per avere organizzato la riunione.

Su 196 persone controllate in Provincia dai carabinieri, tre sono risultate senza green pass e quindi sanzionate. Controllati 43 esercizi commerciali: un titolare è stato sanzionato e uno è stato chiuso con annessa sanzione amministrativa.