Carmiano- “ Una nuova attività costituisce sempre motivo di gioia per la nostra comunità. Oggi abbracciamo il nuovo progetto di Matteo Martena e Francesca Monte, un progetto che auguriamo loro possa essere denso di traguardi da raggiungere. Da primo cittadino, ho gentilmente concesso la fascia tricolore alla consigliera Giulia Paladini poiché, fidanzata di Matteo, era giusto facesse gli onori di casa, affidando la pergamena che, siamo certi, porterà fortuna.” È racchiuso in questo post, scritto dal sindaco Gianni Erroi il fulcro della polemica animata dall’opposizione al comune di Carmiano. Una fascia concessa ad una consigliera durante un’inaugurazione, gesto contestato dai banchi dell’opposizione. Non tarda ad arrivare sempre via social la risposta del Sindaco che sempre tramite social entra anche nelle pieghe delle normative: “ Ho appreso, via social, la critica assolutamente fuori luogo e, per certi versi, trasbordante nel reato di diffamazione, secondo la quale avrei fatto un uso “improprio” della fascia tricolore, incorrendo, addirittura, in ipotesi di “illiceità”, scrive Erroi e continua “ In disparte la circostanza che altri dovrebbero piuttosto preoccuparsi delle presunte illiceità in cui risultano coinvolti in prima persona, ritengo di non aver offeso né oltraggiato alcuno nel concedere l’utilizzo della fascia tricolore ad un Consigliere Comunale in occasione dell’inaugurazione di una attività commerciale sul territorio. Questo perché, prima di affrontare ogni compito che la vita mi ha sottoposto e mi sottopone, cerco sempre di documentarmi, pur non mancando di sottolineare che la mia professione mi impone di far questo quotidianamente. Ed allora, riscontro che alcuna delle norme avventatamente ed inopportunamente citate, impedisca al Sindaco l’utilizzo della fascia nella circostanza innanzi riferita; ai “grandi avvocati da tastiera” che si sono cimentati sull’argomento, significo che ciò che dalle norme non è espressamente vietato, è sempre consentito.

Secondo il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 53 del TUEL, “in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, questi è sostituito dal Vicesindaco”. Ed allora, dal dato letterale della norma, non rinviene alcun tipo di divieto nel senso della critica pretestuosamente apportata, né appare, peraltro, confacente al caso di specie.

L’art. 50 comma 12 del TUEL stabilisce che “distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla”. Per chi vuole leggere correttamente e coerentemente il dato normativo, ne consegue esplicitamente che alcun divieto è rinvenibile sempre nel senso della critica esposta.

L’art. 70 del d.P.R. n. 396/2000, impropriamente richiamato, non pone alcun divieto al Sindaco di cedere la fascia ad un Consigliere Comunale in occasione di una inaugurazione di attività commerciale sul territorio, ma disciplina esclusivamente l’utilizzo della stessa dall’ufficiale di stato civile nella celebrazione del rito matrimoniale, casistica che nulla ha a che vedere con la circostanza in essere.

Da ultimo, la circolare del Ministero degli Interni, la n. 598, peraltro fonte normativa di grado inferiore al TUEL e da quest’ultimo superata poiché cronologicamente successivo, disciplina soltanto l’uso corretto e conveniente della fascia tricolore.

Ritengo, pertanto, di non essere assolutamente incorso in alcun illecito ed, ancor meno, il gesto simbolico da me compiuto, sia da classificarsi come “inopportuno”, ma soltanto aderente allo spirito della politica di cambiamento fatto proprio dalla lista che ho avuto l’onore di rappresentare, contraria ad ogni forma di personalismo ed autarchia.

Non mi sono mai speso sui social, finora, per spiegare le ragioni del mio operato ed, eccezion fatta per questa circostanza che merita degno riscontro, non lo farò in futuro, ma lascerò cadere ogni cattiveria, restando sempre concentrato su ciò che a questa Amministrazione sta a cuore: l’interesse ed il bene di ogni singolo cittadino.”