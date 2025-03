Carmiano, esplosione nella notte davanti a un’agenzia di consulenza finanziaria

Brusco risveglio per i residenti di via Montesanto, a Carmiano, dove nella notte un ordigno artigianale è esploso davanti all’ingresso di un’agenzia di consulenza finanziaria gestita da una professionista di 67 anni.

La dinamica dell’attentato

L’esplosione, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha provocato danni alla porta in vetro dell’ufficio e a parte degli arredi interni, ma fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli artificieri del Nucleo investigativo di Lecce, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Secondo le prime analisi, si è trattato di una bomba carta realizzata con polvere pirica, piazzata con l’obiettivo di intimidire. Tuttavia, la titolare dell’agenzia ha riferito di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.

Un’escalation di attentati nel Salento?

L’episodio di Carmiano è il terzo caso in pochi giorni nel Salento:

• 3 marzo, a Nardò, un ordigno è esploso sotto l’auto di una donna.

• 4 marzo, a Monteroni di Lecce, un altro ordigno è stato fatto esplodere davanti alla casa di un giovane, mentre era a cena con la compagna.

Gli investigatori stanno cercando di capire se questi episodi possano essere collegati e stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per identificare gli autori dell’attacco. L’ipotesi più probabile rimane quella dell’intimidazione, ma resta da chiarire il movente.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e capire se dietro queste esplosioni ci sia un’unica regia o se si tratti di episodi isolati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts