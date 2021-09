Carmiano | Droga: sette etti di cocaina in casa, arrestato 42enne

I Carabinieri della compagnia di Campi Salentina hanno arrestato Stefano Coppola, 42 anni, residente a Magliano di Carmiano, sempre nel Leccese, dopo il ritrovamento di 700 grammi di cocaina nella sua abitazione. Insieme allo stupefacente, già in parte suddiviso in numerose dosi, i militari hanno rinvenuto anche più di 19mila euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato sequestrato. Il blitz è scattato dopo numerosi appostamenti. A coadiuvare i militari della Compagnia anche il Gruppo cinofilo di Modugno (Bari) e lo squadrone Cacciatori Puglia.