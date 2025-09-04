Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari

Dodici anni di vessazioni e maltrattamenti in famiglia ai danni della ex compagna, oltre all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Queste le accuse che hanno portato all’arresto di un 39enne di Carmiano.

Nelle scorse ore i carabinieri della stazione locale lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari, dando esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Lecce a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Da tempo, infatti, il 39enne aveva il divieto di avvicinamento alla donna con applicazione del braccialetto elettronico. Tale provvedimento, tuttavia, sembrerebbe non essere stato sufficiente, tanto da aver continuato ad assumere condotte vessatorie nei confronti della ex. I maltrattamenti risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il luglio del 2025.

In tutti questi anni l’uomo avrebbe posto in atto continui comportamenti violenti nei confronti della compagna, tali da far attivare le tutele previste dal Codice Rosso. Così, dopo aver accertato numerose inosservanze della misura cautelare, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 39enne la misura più restrittiva degli arresti domiciliari.

Nel basso Salento, a Tricase, un altro arresto si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre. A finire in carcere, su disposizione del gip del Tribunale di Lecce, un 40nne del posto, già noto ai militari del Norm della Compagnia di Tricase poiché ritenuto responsabile di vari furti in abitazioni ed esercizi commerciali.

L’uomo, da marzo 2025, si trovava ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico ma, ciò nonostante, in diverse occasioni e senza autorizzazione si sarebbe allontanato da casa, infrangendo il provvedimento. Tra i vari episodi, la mattina del 14 agosto sarebbe uscito per andare in una tabaccheria distante circa 300 metri dalla propria abitazione.

Ad incastrarlo i filmati delle videocamere di sorveglianza, passati al vaglio dei militari.

