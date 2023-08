Carlotta Buzzacchino di Taranto prefinalista nazionale per Miss Italia 2023

Carlotta Buzzacchino di Taranto è prefinalista nazionale per l’edizione di Miss Italia 2023 con il titolo di “Miss Eleganza Puglia” per Miss Italia Puglia. Le selezioni si sono svolte a Nardò (LE). Presente, come madrina della serata, Miss Italia 2022 Lavinia Abate, che ha incoronato la Miss vincitrice.