Carlo Conti: “Sanremo? Nessuna sfida, ma un atto d’amore”

Alla vigilia del suo quarto debutto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti si prepara a riportare la sua firma sull’evento musicale più atteso dell’anno. Durante la conferenza stampa di presentazione, affiancato dai co-conduttori della prima serata Antonella Clerici e Jerry Scotti, ha chiarito la sua visione del Festival: niente pressioni e nessun confronto con il passato.

“Non è una sfida. I numeri di Amadeus sono imbattibili, ha fatto un lavoro straordinario, anche in condizioni difficili come durante il Covid. Voglio solo portare un Festival dignitoso, con rispetto e buone canzoni,” ha spiegato Conti ribadendo che non seguirà con ansia i dati d’ascolto: “Mi sveglierò all’una, non mi interessa paragonare i dati. Lo scenario è cambiato, gli orari sono diversi e ogni sera ci sarà una partita contro. Non avrei mai accettato se fosse stata una competizione. A questo punto della mia carriera, non devo dimostrare niente, nemmeno a me stesso”.

Sulle scelte artistiche ha rassicurato: “La politica è rimasta fuori dalle selezioni. Abbiamo lavorato solo con l’obiettivo di costruire un Festival di qualità”.

Non poteva mancare un commento sulle voci di un possibile passaggio di Sanremo a Mediaset: “È più facile che io conduca Sanremo qui alla Rai che Mediaset si prenda tutto il baraccone, così la vedo da telespettatore”, ha ironizzato Conti.

Sulla competizione per l’organizzazione del Festival è intervenuto anche il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea: “Rispettiamo tutti, non temiamo nessuno. Faremo una proposta autonoma al Comune sulla falsariga della Convenzione”.

Con queste parole, Conti si avvia verso un’edizione che punta a confermare il prestigio della kermesse, con la serenità di chi non ha bisogno di dimostrare nulla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author