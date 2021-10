Successo per l’edizione 2021 di Cardiobat, il meeting di medicina che si è svolto a Trani. Un’occasione di aggiornamento tra professionisti del settore sanitario e in particolare cardiologico, alla presenza di un pubblico che ha fatto registrare il sold-out nella cornice di Palazzo San Giorgio. La grande affluenza nella storica struttura tranese conferma la priorità che riveste il sistema sanitario sul territorio.

Al centro del programma le tecniche di intervento e le innovazioni mediche. Le competenze in materia cardiologica rappresentano un punto focale nello sviluppo della medicina. I progressi scientifici e le competenze in costante aggiornamento garantiscono una fruizione efficiente degli strumenti e del personale.

L’edizione 2021 di Cardiobat a Trani ha riscosso approvazione anche tra il pubblico, a dimostrazione di un lavoro costante da parte delle équipes mediche e del valore che in questo momento assume il sistema sanitario. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, le sfide sanitarie non si fermano. Al contrario, la guardia resta altissima in attesa di abbandonare definitivamente l’emergenza Covid. Il lavoro dei medici, in questo caso dei cardiologi, passa dalla qualità delle strutture ospedaliere e dall’esperienza accumulata negli anni.