Cardinali riuniti: “Serve un Papa con spirito profetico”

Si è svolta nella mattinata di sabato 3 maggio, in Vaticano, la nona Congregazione Generale dei Cardinali, con l’apertura dei lavori alle 9:00, preceduta da un momento di preghiera comune. Alla sessione hanno preso parte 177 cardinali, di cui 127 elettori.

In avvio, sono stati sorteggiati i membri della commissione che coadiuva il camerlengo per gli affari ordinari nelle congregazioni particolari: si tratta del cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., e del cardinale Marcello Semeraro, mentre è stato confermato il cardinale Reinhard Marx in qualità di coordinatore del Consiglio per l’Economia.

La sessione ha registrato 26 interventi, con al centro il duplice compito della Chiesa: testimoniare la comunione al proprio interno e promuovere la fraternità nel mondo. Ampio spazio è stato dedicato al magistero di Papa Francesco, con il richiamo alla responsabilità di proseguire i percorsi avviati sotto il suo pontificato.

Tra i temi affrontati, la collaborazione tra le chiese locali, il ruolo della Curia in relazione al Papa, l’impegno per la pace, il dialogo ecumenico, e il valore dell’educazione come strumento di speranza. È stato sottolineato il desiderio che il prossimo Pontefice abbia uno spirito profetico, capace di guidare una Chiesa aperta, solidale e presente nel mondo.

Alcuni interventi hanno ribadito la necessità di evitare l’autoreferenzialità e mantenere vivo il dialogo con la realtà contemporanea, richiamando la sinodalità, la collegialità e la missione della Chiesa universale.

È stato annunciato che le sessioni di lunedì si terranno dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00. Inoltre, il decano del Collegio dei Cardinali ha ricordato che ogni sabato sera di maggio, alle 21:00, si terrà il Rosario nella Basilica di San Pietro.

Infine, è stato comunicato che i lavori di ristrutturazione di Casa Santa Marta si concluderanno il 5 maggio. L’accesso alle strutture sarà consentito tra martedì sera e mercoledì mattina, in vista della celebrazione della Messa Pro Eligendo Romano Pontifice.

