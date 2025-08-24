Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

Il 12% della popolazione detenuta in Italia soffre di una diagnosi psichiatrica grave. Un dato in costante aumento che fotografa una delle criticità più profonde e strutturali del sistema penitenziario: la gestione della salute mentale.
Il disagio psichico in carcere si manifesta lungo due direttrici. Da un lato, le persone che entrano già con patologie pregresse, spesso legate a condizioni di marginalità, dipendenza e povertà. Dall’altro, i detenuti che sviluppano disturbi durante la reclusione, come risposta all’impatto psicologico della privazione della libertà.
Secondo l’associazione Antigone, oltre il 20% dei detenuti assume psicofarmaci – antidepressivi, stabilizzatori dell’umore, antipsicotici – non sempre solo a scopo terapeutico, ma talvolta anche come strumento di sedazione collettiva. A Modena la quota sale al 44%, a Trento al 70%. Il 40% della popolazione carceraria fa uso di sedativi o ipnotici.
Di fronte a carenze croniche, la somministrazione di farmaci diventa spesso la risposta standard, se non l’unica. L’assistenza psicologica resta infatti largamente insufficiente: in media, ogni 100 detenuti dispongono di appena 6,7 ore settimanali di psichiatra e 20,6 ore di psicologo. Troppo poco per garantire un reale supporto: i colloqui sono brevi, i percorsi discontinui, i casi più gravi spesso lasciati a sé stessi. In molte strutture, la presenza di personale specializzato si riduce a pochi giorni – o addirittura a poche ore – a settimana.
Alle carenze sanitarie si sommano quelle strutturali. Più di un terzo degli istituti visitati da Antigone è stato costruito prima del 1950, molti addirittura prima del 1900. Celle roventi in estate e gelide d’inverno, senza impianti di riscaldamento o raffrescamento; acqua calda assente in quasi metà delle strutture; un quarto delle carceri privo di spazi per attività o lavoro.
Un quadro che mostra come, tra mura fatiscenti e servizi sanitari ridotti all’osso, le carceri italiane restino un luogo dove la salute mentale dei detenuti è ancora oggi un’emergenza ignorata.
