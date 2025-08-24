Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

Il 12% della popolazione detenuta in Italia soffre di una diagnosi psichiatrica grave. Un dato in costante aumento che fotografa una delle criticità più profonde e strutturali del sistema penitenziario: la gestione della salute mentale.

Il disagio psichico in carcere si manifesta lungo due direttrici. Da un lato, le persone che entrano già con patologie pregresse, spesso legate a condizioni di marginalità, dipendenza e povertà. Dall’altro, i detenuti che sviluppano disturbi durante la reclusione, come risposta all’impatto psicologico della privazione della libertà.

Secondo l’associazione Antigone, oltre il 20% dei detenuti assume psicofarmaci – antidepressivi, stabilizzatori dell’umore, antipsicotici – non sempre solo a scopo terapeutico, ma talvolta anche come strumento di sedazione collettiva. A Modena la quota sale al 44%, a Trento al 70%. Il 40% della popolazione carceraria fa uso di sedativi o ipnotici.

Di fronte a carenze croniche, la somministrazione di farmaci diventa spesso la risposta standard, se non l’unica. L’assistenza psicologica resta infatti largamente insufficiente: in media, ogni 100 detenuti dispongono di appena 6,7 ore settimanali di psichiatra e 20,6 ore di psicologo. Troppo poco per garantire un reale supporto: i colloqui sono brevi, i percorsi discontinui, i casi più gravi spesso lasciati a sé stessi. In molte strutture, la presenza di personale specializzato si riduce a pochi giorni – o addirittura a poche ore – a settimana.

Alle carenze sanitarie si sommano quelle strutturali. Più di un terzo degli istituti visitati da Antigone è stato costruito prima del 1950, molti addirittura prima del 1900. Celle roventi in estate e gelide d’inverno, senza impianti di riscaldamento o raffrescamento; acqua calda assente in quasi metà delle strutture; un quarto delle carceri privo di spazi per attività o lavoro.

Un quadro che mostra come, tra mura fatiscenti e servizi sanitari ridotti all’osso, le carceri italiane restino un luogo dove la salute mentale dei detenuti è ancora oggi un’emergenza ignorata.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts