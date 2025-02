Carceri lucane: SAPPE in visita per denunciare emergenze e violenze

Prenderà il via domani, lunedì 17 febbraio 2025, il giro nelle carceri della Basilicata da parte di una delegazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), guidata dal segretario generale Donato Capece, dal segretario regionale Saverio Brienza e dai dirigenti locali. Il programma prevede visite agli istituti penitenziari di Potenza (ore 9.15) e Melfi (ore 15.30) nella giornata di lunedì, mentre martedì 18 febbraio il sindacato sarà a Matera (ore 10.00).

“Da tempo denunciamo la grave situazione delle carceri lucane”, afferma Saverio Brienza, segretario regionale del SAPPE. “Le condizioni di gestione dei detenuti, tra cui soggetti psichiatrici, stranieri e tossicodipendenti, sono precarie, e i poliziotti penitenziari sono vittime di atti di violenza senza che vi siano adeguate contromisure”.

Anche il segretario generale Donato Capece sottolinea le criticità della regione: in Basilicata si contano circa 1.900 detenuti e persone in area penale esterna. Nelle carceri per adulti risultano reclusi 407 individui, mentre 16 sono i giovani detenuti nell’Istituto penale per minorenni di Potenza. A questi si aggiungono 680 persone seguite dall’Ufficio di esecuzione penale esterna di Potenza e 388 da quello di Matera, oltre ai 437 minorenni e giovani adulti in carico ai servizi sociali.

Capece evidenzia poi la necessità di un maggiore impiego lavorativo per i detenuti: “Un impegno concreto nelle attività lavorative ridurrebbe l’ozio e favorirebbe la rieducazione prevista dalla Costituzione, garantendo al detenuto un’occupazione e un salario, allo Stato un risparmio sui costi di mantenimento e alla società una maggiore sicurezza. Un detenuto che impara un mestiere smette di delinquere nel 98% dei casi”.

Il SAPPE ribadisce che il lavoro nelle carceri resta un’emergenza continua, con ripercussioni sulla sicurezza degli agenti e sull’intero sistema penitenziario.

