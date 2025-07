Carcere minorile di Bari, SAPPE: “Turni punitivi a una poliziotta”

La denuncia del sindacato: “Inflessibili con una madre, tolleranti con i detenuti”

Il carcere minorile “Fornelli” finisce nuovamente sotto i riflettori, ma questa volta non per “l’ennesima rivolta o per la fuga di un detenuto”. A sollevare il caso è il SAPPE, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che denuncia una presunta azione vessatoria nei confronti di una poliziotta madre di una bambina di tre anni.

Secondo quanto riferito dal sindacato, negli ultimi mesi l’istituto penale per minori ha fatto registrare numerosi episodi critici: dalle evasioni alle rivolte, fino a casi di violenze e incendi appiccati all’interno della struttura. “Nonostante questi eventi – fa notare il SAPPE – non sarebbero stati presi provvedimenti nei confronti della dirigenza. Di contro, una richiesta avanzata da una dipendente per ottenere turni compatibili con la cura della figlia piccola avrebbe dato avvio a un clima di presunta ritorsione”.

La vicenda risale al mese di maggio, quando l’agente in servizio al Fornelli ha chiesto di essere assegnata preferibilmente ai turni mattutini per poter accudire la bambina al termine dell’orario dell’asilo. “La richiesta non solo non sarebbe stata accolta, ma avrebbe innescato una serie di assegnazioni penalizzanti, con turni pomeridiani e festivi reiterati nei mesi di giugno e luglio”, scrive il sindacato.

Il SAPPE afferma di aver inviato una comunicazione formale alla direzione del carcere per segnalare la situazione e sottolineare il carattere discriminatorio della condotta. Il sindacato fa riferimento a diverse sentenze giurisprudenziali che riconoscono il diritto delle lavoratrici madri a turnazioni compatibili con le esigenze familiari, ritenendo inaccettabile l’imposizione di orari in contrasto con tali esigenze.

Secondo la denuncia, la situazione avrebbe avuto un ulteriore peggioramento proprio dopo l’intervento del sindacato, che ritiene tale atteggiamento una possibile forma di mobbing. Il SAPPE parla di una gestione autoritaria da parte dei vertici dell’istituto e segnala una crescente frustrazione tra il personale, con diversi agenti che avrebbero rinunciato al servizio a causa del clima lavorativo.

Nei giorni scorsi il sindacato ha chiesto l’intervento delle autorità della Giustizia Minorile a livello regionale e nazionale, nonché del Ministro per la Famiglia e di alcuni parlamentari impegnati nelle politiche per i minori. “In questa vicenda – si legge nella nota – a essere penalizzata non è solo una lavoratrice, ma soprattutto una bambina di tre anni, ignorata da un sistema che sembra dimenticare i diritti dei più piccoli”.

Al momento, non sono pervenute risposte ufficiali da parte delle istituzioni interpellate. Il SAPPE ha quindi deciso di rendere pubblica la vicenda, auspicando una soluzione che tuteli tanto la lavoratrice quanto la minore coinvolta.

