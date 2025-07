Carcere minorile di Bari: allarme per l’aumento delle sezioni a custodia chiusa

Cresce la preoccupazione per l’aumento delle sezioni a custodia chiusa nel carcere minorile di Bari, dove i giovani detenuti trascorrono gran parte del loro tempo in cella.

Questa situazione, secondo gli esperti, rischia di alimentare “maggiore disperazione e tensioni” tra i ragazzi.

Il tema è stato al centro di una discussione odierna in Commissione del Consiglio Regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.

Il presidente della commissione, Luigi Caroli, ha voluto approfondire le criticità sanitarie che affliggono i minori detenuti presso l’Istituto Penitenziario per Minorenni (IPM) di Bari, così come quelle relative ai minori segnalati ai servizi con dipendenze patologiche.

All’incontro hanno partecipato figure chiave come la presidente del Tribunale dei minori di Bari, Valeria Montaruli, il direttore dell’IPM di Bari, Nicola Petruzzelli, e il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Piero Rossi.

La presidente Montaruli ha sottolineato l’urgenza di istituire “equipe interdisciplinari” per una presa in carico globale del minore.

Queste equipe dovrebbero includere esperti in scienze sociali, pedagogiche, psicologiche e neuropsichiatriche, coordinandosi con il mondo scolastico, l’assessorato alla pubblica istruzione e gli ispettorati del lavoro.

Ha inoltre evidenziato l’importanza di agire con prontezza sul versante delle segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Dal canto suo, il direttore Petruzzelli ha lamentato la mancanza di un protocollo atteso dal lontano 2008.

L’assenza di un’intesa chiara, ha spiegato, ostacola la definizione delle responsabilità e l’attivazione di interventi rapidi ed efficaci in risposta alle esigenze sanitarie dei giovani detenuti.

Infine, Piero Rossi ha evidenziato come l’osservatorio di sanità penitenziaria svolga un ruolo cruciale nella prevenzione del rischio suicidario. Secondo Rossi, i tempi sono ormai maturi per formalizzare un documento che metta in luce la carenza di figure di riferimento all’interno dell’istituto.

