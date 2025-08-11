Carcere di Lecce, Sappe: “Situazione drammatica e insostenibile”

“Carenza di personale e sovraffollamento record: 1.300 detenuti per meno di 800 posti. Sicurezza e diritti a rischio”

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ha inviato una lettera al prefetto di Lecce, all’ASL, alla sindaca del capoluogo e ai rappresentanti politici nazionali e regionali eletti nella provincia, per segnalare la condizione di forte criticità del carcere leccese.

Secondo il sindacato, l’istituto sta affrontando “il momento più drammatico e critico della sua storia” a causa del sovraffollamento, circa 1.300 detenuti a fronte di meno di 800 posti, e della grave carenza di personale di polizia penitenziaria, con un organico di circa 540 unità rispetto ai 646 previsti per la gestione di 800-900 ristretti. La situazione è aggravata dai pensionamenti, dagli impegni del reparto traduzioni e dai servizi esterni, che riducono ulteriormente il numero di agenti operativi.

Il Sappe denuncia turni di servizio fino a 12 ore, con un numero esiguo di poliziotti a gestire centinaia di detenuti, soprattutto nelle ore serali, e difficoltà nel contrastare l’introduzione di droga e telefoni cellulari tramite droni, nonostante i numerosi sequestri.

Il sindacato chiede anche una maggiore attenzione da parte dell’ASL nella gestione della sanità penitenziaria, segnalando che molti trasferimenti in ospedale per presunte urgenze si concluderebbero senza ricovero: nei primi sei mesi dell’anno, su circa 240 detenuti inviati al “Fazzi” meno di 40 sarebbero stati ricoverati. Il Sappe sottolinea che alcune delle oltre 500 visite specialistiche effettuate nello stesso periodo avrebbero potuto essere svolte all’interno del carcere.

La missiva chiede un intervento urgente e bipartisan, evidenziando come l’attuale situazione comporti anche violazioni dei diritti minimi dei detenuti previsti dall’articolo 27 della Costituzione, con possibili danni economici per lo Stato derivanti da risarcimenti per mancato rispetto dello spazio minimo vitale stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author