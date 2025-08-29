29 Agosto 2025

Carcere di Foggia, drone con droga e telefoni abbattuto dagli agenti

Antonella D'Avola 29 Agosto 2025
Un drone carico di droga e telefoni cellulari è stato abbattuto dagli agenti della Polizia penitenziaria mentre tentava di introdurre il materiale all’interno del carcere di Foggia. A darne notizia è l’Osapp, sindacato autonomo della Polizia penitenziaria.

L’episodio segue di pochi giorni un altro ritrovamento analogo: nel carcere di San Severo, gli agenti hanno scoperto un pacco con oltre 600 grammi di droga e altro materiale nascosto sui tetti dei reparti detentivi, probabilmente caduto a causa di un malfunzionamento di un drone.

Il segretario regionale Rocco Gesualdi ha evidenziato le criticità: “La Polizia penitenziaria in Puglia, soprattutto nella provincia di Foggia, vive un disagio causato da un’organizzazione che non funziona. Serve un intervento del Governo con misure speciali e straordinarie”.

Sulla stessa linea il segretario generale aggiunto Pasquale Montesano, che chiede un potenziamento immediato: “È indispensabile un incremento degli organici già dalle prossime assegnazioni per la Puglia e per Foggia in particolare. Ribadiamo la necessità di aprire un tavolo di confronto permanente su riforme, equipaggiamenti, sovraffollamento e sicurezza”.

Secondo l’Osapp, la situazione nelle carceri pugliesi resta critica e richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni nazionali.

