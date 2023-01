Carburanti: Ministro Urso chiede revoca sciopero benzinai

Lo sciopero dei benzinai, in programma per il 25 e 26 gennaio, per il caro carburanti dovrebbe essere revocato: è il senso dell’appello lanciato da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, alle associazioni di categoria. “Lo sciopero – sottolinea lo stesso Urso – danneggia i cittadini e comunque sul tema c’è un tavolo di confronto che terremo aperto in maniera continuativa finché non ci sarà un riordino del settore”. Il ministro ha quindi parlato di “zone d’ombra che danneggiano coloro che lavorano in piena onestà”.

Condividi su...



Linkedin

email