Carbonara e Ceglie :a Bari via libera al progetto per la fognatura bianca

Un passo cruciale per la riqualificazione urbana di Carbonara e Ceglie è stato compiuto: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio della rete di fognatura pluviale, un’opera attesa da molti anni.

Questa approvazione è fondamentale per poter candidare il progetto al bando regionale del Programma Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, dedicato alla gestione delle acque meteoriche.

Il progetto, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, rappresenta il completamento di un’infrastruttura vitale per il territorio.

Il secondo stralcio dell’opera prevede interventi mirati e significativi:

Collettori pluviali per 485 metri complessivi ovvero verranno realizzate nuove condotte e connessioni strategiche,

Unione tra il primo e il secondo stralcio su via Vaccarella e via Giovanni De Candia (43 metri).

Nuove condotte su via Giovanni De Candia (214 metri).

Intervento su via Sant’Angelo fino a piazza Vittorio Emanuele (154 metri).

Prosecuzione su un lato di piazza Vittorio Emanuele (72 metri).

Realizzazione di un Serbatoio Interrato: Sarà costruito un serbatoio per l’accumulo e il riutilizzo delle acque meteoriche trattate. Queste acque verranno impiegate per il lavaggio delle strade comunali, promuovendo un uso più sostenibile delle risorse.

Eliminazione di Pozzi Disperdenti Inefficienti: saranno rimossi due pozzi attualmente inefficienti, situati tra via De Candia, via Di Venere e piazza Vittorio Emanuele, migliorando l’efficienza complessiva del sistema fognario.

Il progetto è stato redatto seguendo i più avanzati criteri ambientali. Particolare attenzione è stata posta all’adattamento climatico, fondamentale per gestire al meglio gli eventi meteorici sempre più intensi, e alla tutela archeologica dell’area, garantendo che i lavori siano compatibili con la salvaguardia del patrimonio storico.

“Questo importante investimento conferma l’impegno dell’amministrazione nel costruire un futuro più sicuro e sostenibile per la comunità” dichiara l’Assessore Scaramuzzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author