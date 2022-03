BARI- Dietro al videocitofono un uomo già noto alle forze dell’ordine ha nascosto monili in oro in un sacchetto di stoffa trafugati in alcuni appartamenti e all’interno, tra bracciali e vari anelli anche una collanina recante la dicitura “Lisa ricordo del battesimo 26.01.1996”: gli oggetti sono stati recuperati dai carabinieri che cercano la ragazza di nome Lisa.

È accaduto nella giornata di ieri 6 marzo quando i militari hanno trovato un sacchetto pieno di preziosi in oro, verosimilmente oggetto di furto, nascosto in una intercapedine ricavata dietro il videocitofono dell’abitazione di un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare, nel quartiere Ceglie del Campo di Bari, hanno notato il videocitofono, in corrispondenza dell’accesso alla zona notte, non perfettamente avvitato alla parete. Gli operanti hanno quindi proceduto alla verifica dell’apparato, accertando che dietro vi è stata ricavata un’intercapedine, ove all’interno è stato trovato un sacchetto in stoffa, contenente varie collane, bracciali e anelli in oro, di probabile provenienza illecita.

Dai successivi accertamenti è emerso che i preziosi trovati sono rimasti nascosti nella cassetta per almeno due anni e mezzo. Per alcuni monili non è stato possibile individuare le persone offese in quanto, spesso, in sede di denuncia, non sono state fornite fotografie né descrizioni dettagliate degli oggetto rubati.

In particolare, una catenina in oro giallo riporta sulla piastrina la dicitura “Lisa ricordo del battesimo 26.01.1996”, appartenuta, con ogni probabilità, a una donna che ha fatto il battesimo in quella data.