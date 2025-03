Carabinieri, sequestri di droga e attività commerciali sospese nel tarantino

Proseguono i controlli straordinari sul territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati, in particolare nelle aree rurali e costiere.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Compagnie di Taranto e Massafra, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un’operazione di controllo nei quartieri di Lama, San Vito e Talsano, oltre che nei comuni di Leporano, San Giorgio Jonico, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola e Martina Franca. L’intervento si è concentrato sulla sicurezza nelle zone turistiche e sulla tutela dei lavoratori.

Durante l’operazione, sono state identificate oltre 250 persone. Sette individui sono stati denunciati: uno per evasione, un altro per violazione della sorveglianza speciale e un terzo per guida senza patente recidiva. Inoltre, quattro titolari di attività commerciali sono stati segnalati per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sfruttamento del lavoro irregolare. Tre esercizi sono stati sospesi.

Nell’ambito dei controlli, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale. Sequestrate diverse dosi di cocaina, eroina e hashish, ora al vaglio degli esperti del Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo per le verifiche di rito.

L’operazione, che ha coinvolto decine di Carabinieri, rientra in un più ampio piano di prevenzione che continuerà nelle prossime settimane.

Si ricorda che per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

