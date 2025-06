Carabinieri Policoro: Roberto Rampino promosso maggiore

Roberto Rampino, comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro dal 2021, è stato promosso al grado di maggiore.

Nato a Lecce nel 1975, laureato in Scienze dell’Amministrazione e Giurisprudenza, insignito della Medaglia di Bronzo al Merito Civile e dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, si è arruolato nell’Arma nel 1998.

Dopo il corso biennale per Allievi Marescialli ha prestato servizio in Calabria con vari incarichi, tra cui il comando delle stazioni di Mesoraca (Crotone) e Fiumefreddo Bruzio (Cosenza).

Vincitore del concorso per ufficiali nel 2012, ha frequentato il corso alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e successivamente è stato assegnato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana (Brindisi), dove ha condotto operazioni di grande rilievo:

Operazione Finibus , contro il traffico internazionale di cocaina, con il sequestro di oltre 40 kg di stupefacente;

, contro il traffico internazionale di cocaina, con il sequestro di oltre 40 kg di stupefacente; Operazione Menelao , che ha colpito una fitta rete di spaccio attiva tra Torre Santa Susanna e tutta la provincia di Brindisi;

, che ha colpito una fitta rete di spaccio attiva tra Torre Santa Susanna e tutta la provincia di Brindisi; Operazioni di contrasto al caporalato, sia nel territorio di Villa Castelli che a Bari, per reprimere lo sfruttamento illecito di manodopera.

Nel 2018 è stato poi trasferito al comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Crotone, dove ha proseguito il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.

Sposato e padre di due figli di 17 e 24 anni, Roberto Rampino è oggi un punto di riferimento per il territorio lucano e per tutta l’Arma, che ne riconosce il valore professionale e umano. La sua promozione a maggiore rappresenta non solo un avanzamento di carriera, ma il meritato riconoscimento di anni di servizio caratterizzati da operazioni di successo e da una costante dedizione al contrasto della criminalità organizzata, comune e mafiosa.

