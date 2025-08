Carabinieri, Arresti, sanzioni e misure cautelari in tutta la provincia.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità nel Salento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati in un ampio piano di controlli straordinari che nelle ultime ore ha prodotto risultati significativi sul fronte della sicurezza pubblica, delle misure cautelari e della repressione degli illeciti.

Uno degli interventi più rilevanti si è verificato a Collepasso, dove i militari della locale Stazione hanno sventato un furto di rame nella zona industriale. Un uomo è stato arrestato in flagranza mentre cercava di trafugare cavi da un capannone. Decisiva la prontezza di una guardia giurata, che ha sorpreso i ladri costringendoli alla fuga e allertato subito i Carabinieri. È così partita una rapida caccia all’uomo: uno dei due responsabili è stato rintracciato e fermato nei pressi della provinciale 69, mentre tentava di nascondersi in un terreno, dopo aver abbandonato la sua auto. A bordo del veicolo, gli inquirenti hanno trovato strumenti da scasso. L’uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione della Procura di Lecce, in attesa del giudizio per direttissima. Le indagini continuano per identificare il complice.

Parallelamente, una vasta operazione di controllo ha interessato i comuni di Squinzano, Trepuzzi, Copertino, Gallipoli e le marine di Casalabate e Lido Conchiglie. L’attività, svolta dalle Compagnie di Campi Salentina e Gallipoli, ha portato all’esecuzione di misure cautelari, sanzioni amministrative, verifiche in ambito commerciale e numerosi accertamenti su strada.

In particolare:

A Squinzano è stata eseguita una custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di maltrattamenti in famiglia.

A Trepuzzi è stata applicata la misura del braccialetto elettronico a un uomo indagato per estorsione, rapina e lesioni ai danni dei familiari.

A Casalabate, in un bar, è stata elevata una sanzione per irregolarità nella rivendita di valori bollati, con contestuale diffida.

Sul fronte del lavoro nero:

A Lido Conchiglie, un ristorante è stato sanzionato per impiego irregolare di personale, con sospensione dell’attività e multa da 12.000 euro.

A Copertino, la titolare di un’attività è stata denunciata per non aver sottoposto due dipendenti a visita medica obbligatoria e per un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione.

Nel complesso, i Carabinieri hanno:

controllato 170 persone e 100 veicoli,

elevato 17 contravvenzioni al Codice della Strada,

ritirato 4 patenti di guida e sequestrato 2 auto,

verificato la posizione di 20 persone sottoposte a misure restrittive,

segnalato 4 conducenti per guida in stato di ebbrezza e 3 soggetti per detenzione di droga ad uso personale.

Le operazioni – precisano gli inquirenti – si trovano nella fase preliminare: eventuali responsabilità saranno accertate nel corso dei procedimenti giudiziari. Il piano di controllo proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, a conferma dell’impegno dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.