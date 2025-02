Carabinieri: concorso per reclutamento di 626 allievi marescialli

Sono ufficialmente aperte le procedure per la selezione e l’arruolamento di 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. A seguito di un successivo decreto, saranno reclutati anche ulteriori 24 allievi marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo. Gli aspiranti possono presentare la domanda esclusivamente online, entro il termine del 8 marzo, accedendo all’area concorsi sul sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri, www.carabinieri.it. I candidati dovranno seguire l’iter di selezione che prevede diverse prove: una scritta di preselezione, una prova di composizione in lingua italiana, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre alla prova orale. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di un diploma o che lo conseguano entro l’anno scolastico 2024/2025. I candidati devono avere almeno 17 anni e non più di 26 anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande. I vincitori saranno ammessi al 15° Corso triennale allievi marescialli, che prevede una formazione di tre anni, con corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo, presso la Scuola marescialli e Brigadieri di Firenze. Al termine del percorso, i partecipanti conseguiranno una laurea di primo livello in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”.

