Carabinieri, concorso per 17 ufficiali tecnici: domande entro il 19 maggio

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico. Il bando è rivolto sia a civili che a militari già in servizio, con possibilità di partecipare per una sola specialità tra quelle previste dal concorso.

I posti disponibili

Nel dettaglio, sono messi a concorso:

5 posti in medicina

1 posto in veterinaria

1 posto in psicologia

2 posti per investigazioni scientifiche (1 in fisica, 1 in biologia)

3 posti in telematica

1 posto in genio

1 posto in amministrazione e commissariato

A questi si aggiungono 3 posti riservati al personale dell’Arma già in servizio, nelle specialità telematica, genio e amministrazione.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono candidarsi cittadini italiani in possesso di laurea magistrale attinente alla specialità prescelta, con età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando. Le domande devono essere presentate online, accedendo alla sezione “Concorsi” del sito ufficiale dell’Arma: www.carabinieri.it.

Formazione e carriera

I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico e frequenteranno un corso di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato su materie tecnico-professionali.

Valori e missione

Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa aderire a valori come onore, lealtà e spirito di sacrificio, mettendo le proprie competenze professionali al servizio della legalità e della tutela dei cittadini.

Scadenza

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 19 maggio 2025.

