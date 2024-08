Carabinieri Bat: bilancio perquisizioni estive

I carabinieri del Comando Provinciale Barletta-Andria-Trani si sono resi protagonisti di numerose operazioni mirate al contrasto dei fenomeni di uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al codice della strada e per garantire sicurezza, soprattutto nelle ore serali.

Sono state effettuate numerose pattuglie soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai turisti per scongiurare e prevenire i reati come furti con strappo di borse o furti all’interno di case ed esercizi commerciali.

Nel territorio della Compagnia di Andria – che include i comuni di Spinazzola, Minervino Murge e Canosa di Puglia – sono state elevate 70 sanzioni al Codice della Strada, 4 persone sono state segnalate per guida in stato di ebrezza e n. 36 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel territorio Ofantino, sono stati rafforzati i pattugliamenti lungo le zone costiere di Margherita di Savoia per prevenire e reprimere i reati connessi alla stagione turistica ed è stata potenziata la presenza dei militari nei principali luoghi di aggregazione pubblica quali piazze e aree di intrattenimento.

Per contrastare l’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Compagnia Carabinieri di Barletta ha segnalato alla Prefettura 11 persone per uso personale di droga. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono state identificate 513 persone a bordo di 340 automezzi, e sono state elevate 63 sanzioni al codice della strada con il ritiro di 5 patenti, 8 carte di circolazione ed il sequestro di 3 veicoli.

Nel corso dei servizi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Trani – inoltre – sono state identificate 310 persone e ispezionati 230 veicoli con l’elevazione di 58 sanzioni al CdS e la segnalazione di 20 persone alla Prefettura per uso personale di droga.

