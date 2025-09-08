Carabinieri arrestano pusher dopo inseguimento tra le vie di Novoli

Serata movimentata nel centro di Novoli (Lecce), dove i carabinieri del NORM di Campi Salentina hanno arrestato un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è scattata quando i militari hanno notato un’auto sospetta muoversi tra le vie principali. All’intimazione dell’alt, il conducente ha tentato la fuga dando vita a un inseguimento durato pochi minuti. Grazie alla prontezza dei carabinieri, il veicolo è stato fermato e l’uomo identificato.

La perquisizione personale e del mezzo ha permesso di trovare dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi della stessa sostanza, per un totale di circa 15 grammi, oltre al materiale per il confezionamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Lecce, su disposizione della Procura.

L’episodio si inserisce nelle attività quotidiane di prevenzione e contrasto allo spaccio condotte dall’Arma in tutta la provincia di Lecce, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei cittadini e limitare la diffusione di droga, soprattutto tra i più giovani.

