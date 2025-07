Carabiniere ucciso, oggi Carlo Legrottaglie avrebbe compiuto 60 anni

OSTUNI – Avrebbe compiuto oggi 60 anni il brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie ucciso, lo scorso 12 giungo, da due banditi in un tragico conflitto a fuoco in contrada Tiberio, a Francavilla Fontana. Legrottaglie, originario di Ostuni, militare in forza al Norm della compagnia della Città degli Imperiali, sarebbe andato in pensione da domani. Aveva progettato un viaggio in moto, in Sicilia, insieme all’amata moglie Eugenia. Una meritata vacanza, prima di lavorare a tempo pieno come papà delle due figlie Carla e Paola.

Un sogno infranto alle 7 di quella maledetta mattina. Il brigadiere, di pattuglia insieme ad un collega nella Zona Pip di Francavilla Fontana, aveva notato un’auto sospetta. Ne era scaturito un inseguimento terminato, poi, con gli spari. A premere il grilletto, secondo la ricostruzione delle procure di Brindisi e Taranto, il 59enne di Carosino Michele Mastropietro, poi morto nelle campagne di Grottaglie dopo un secondo conflitto a fuoco con due “Falchi” della Polizia di Stato.

In carcere si trova invece il complice del killer, ovvero il 57enne di San Giorgio Jonico Camillo Giannattasio, accusato dell’omicidio del carabiniere eroe Carlo Legrottaglie.

