Carabiniere ucciso, il cordoglio del ministro Crosetto

Guido Crosetto, ministro della difesa, ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Carlo Legrottaglie, il 59enne brigadiere dei carabinieri, ucciso in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana mentre era in servizio.

“A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività”, ha dichiarato il Ministro.

“Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al Comandante Generale Salvatore Luongo”, ha concluso Crosetto.

