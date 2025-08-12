Carabiniere ucciso, due mesi senza il carabiniere eroe Carlo Legrottaglie

FRANCAVILLA FONTANA – Sono trascorsi due mesi dal giorno in cui il brigadiere eroe Carlo Legrottaglie fu ucciso in un conflitto a fuoco. Il ricordo di Antenna Sud per una tragedia che ha commosso l’intera nazione.

Proprio questa mattina, a Roma, il comandante generale dei carabinieri generale d’armata Salvatore Luongo ha conferito un encomio solenne a Carlo Legrottaglie. Encomio solenne anche per il carabiniere Costanzo Garibaldi, il collega che era con Carlo il giorno della sparatoria. Contestualmente, il compianto brigadiere è stato promosso al grado di maresciallo.

Alla cerimonia, erano presenti il generale di brigata Iacopo Mannucci Benincasa, comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, il comandante provinciale di Brindisi Leonardo Acquaro e il luogotenente del Nor della compagnia di Francavilla Fontana Marco Guardo, diretto superiore e amico dello sfortunato miliare. A ritirare l’encomio è stata la moglie di Carlo, la signora Eugenia Pastore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author