Carabiniere ucciso, due mesi senza il carabiniere eroe Carlo Legrottaglie

Michele Iurlaro 12 Agosto 2025
Proprio questa mattina, a Roma, il comandante generale dei carabinieri generale d’armata Salvatore Luongo ha conferito un encomio solenne a Carlo Legrottaglie e al collega Costanzo Garibaldi, che era con lui il giorno della sparatoria. Contestualmente, il compianto brigadiere è stato promosso al grado di maresciallo.

FRANCAVILLA FONTANA – Sono trascorsi due mesi dal giorno in cui il brigadiere eroe Carlo Legrottaglie fu ucciso in un conflitto a fuoco. Il ricordo di Antenna Sud per una tragedia che ha commosso l’intera nazione

Alla cerimonia, erano presenti il generale di brigata Iacopo Mannucci Benincasa, comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, il comandante provinciale di Brindisi Leonardo Acquaro e il luogotenente del Nor della compagnia di Francavilla Fontana Marco Guardo, diretto superiore e amico dello sfortunato miliare. A ritirare l’encomio è stata la moglie di Carlo, la signora Eugenia Pastore.

