Carabiniere ucciso, dolore e rabbia di politica e istituzioni

Una tragedia ha scosso l’Italia all’alba del 12 giugno. Carlo Legrottaglie, 60enne brigadiere capo dei Carabinieri, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale tra Francavilla Fontana e Grottaglie, in provincia di Brindisi. Originario di Ostuni, avrebbe concluso la sua carriera tra poche settimane, andando in pensione dopo oltre trent’anni di servizio.

Le circostanze del conflitto a fuoco sono ancora al vaglio degli inquirenti. La dinamica, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta al termine di un inseguimento seguito a una segnalazione. Il brigadiere è stato colpito mortalmente, lasciando nel dolore i familiari, i colleghi e l’intero Paese.

Ondata di cordoglio da istituzioni civili, vertici militari e rappresentanti politici

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso “sconcerto e profondo dolore” per la tragedia: “Un servitore dello Stato è stato stroncato mentre difendeva la collettività. Alla sua famiglia, ai vertici dell’Arma e a tutti i suoi colleghi rivolgo, anche a nome del Senato, il mio pensiero più commosso”.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annullato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma, prevista a Palazzo di Città: “In segno di rispetto per il dolore che ha colpito l’Arma e la comunità, oggi non è il tempo delle celebrazioni ma del silenzio e del raccoglimento. Il brigadiere Legrottaglie è l’ennesimo uomo dello Stato a perdere la vita per garantire la sicurezza di tutti”.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha ricordato la dedizione del brigadiere: “Con senso del dovere e coraggio, ha servito il Paese fino all’ultimo respiro. Ci stringiamo alla famiglia, ai colleghi, al comandante generale Luongo. Onore a un uomo che ha tenuto fede al giuramento fino al sacrificio estremo”.

Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, ha parlato di “rabbia e dolore”: “Morire così, in uno scontro a fuoco con criminali mentre si è in servizio, è inaccettabile. Onoriamo il suo nome con giustizia e verità”.

Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, ha ricordato Legrottaglie come “un uomo di valore, rispettato e stimato, che ha incarnato fino all’ultimo il senso di responsabilità e servizio. Ostuni piange uno dei suoi figli più coraggiosi”.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha dichiarato: “Il suo sacrificio rappresenta un dolore profondo. Onore a chi ha scelto di affrontare il pericolo per tutelare la vita degli altri”.

Commosso anche il ricordo dell’eurodeputato Michele Picaro: “A un passo dalla pensione, Carlo Legrottaglie è stato strappato alla vita con brutalità. Era un uomo dello Stato, un esempio. La sua morte è un dolore per tutta la comunità pugliese e nazionale”.

L’onorevole Dario Iaia ha ricordato: “A distanza di 25 anni dalla scomparsa del maresciallo Antonio Dimitri, la città vive un nuovo lutto. Il nostro grazie va a tutti i militari che, come Legrottaglie, affrontano ogni giorno la criminalità”.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha parlato di sgomento: “Ancora una volta un appartenente alle forze dell’ordine sacrifica la sua vita. Il fatto che Legrottaglie fosse a pochi giorni dalla pensione rende tutto più doloroso. Alle donne e agli uomini in divisa va garantita più tutela, anche in termini economici e normativi. Il loro lavoro merita rispetto”.

Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, ha espresso cordoglio a nome del suo gruppo parlamentare: “Sono vicino alla famiglia, ai colleghi e all’Arma. I carabinieri, ogni giorno, garantiscono con abnegazione la sicurezza dei cittadini”.

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha aggiunto: “Un omicidio brutale che lascia sgomenti. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco delle forze dell’ordine, riconoscendo il valore e il sacrificio che comporta indossare la divisa”.

Profondo il messaggio del SIM Carabinieri, che ha parlato di “un fratello caduto nell’adempimento del dovere”. Il sindacato ha denunciato il “clima di crescente violenza” contro gli operatori di polizia e chiesto più tutele operative.

Anche Unarma ha lanciato un appello, per voce del segretario regionale Nicola Magno: “Non è accettabile che una sola pattuglia venga inviata per intervenire su rapine potenzialmente armate. Servono più risorse, uomini e sicurezza per chi lavora in prima linea”.

Paolo Trancassini, deputato e Questore della Camera, ha concluso: “Il sacrificio del brigadiere Legrottaglie ci ricorda quanto dobbiamo a chi indossa l’uniforme. Ogni giorno, silenziosamente, proteggono le nostre vite. La nostra riconoscenza non deve mai venire meno”.

“Alla famiglia del militare caduto in servizio, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi colleghi giunga il mio abbraccio più sincero e la mia vicinanza in questo momento di profondo dolore. Quanto accaduto ci ricorda con forza il valore quotidiano del lavoro svolto da tutte le forze dell’ordine, spesso in silenzio, sempre con straordinario coraggio e senso del dovere.” Cosi Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia.

A unirsi al cordoglio anche il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, che in una nota ha dichiarato: “Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, congiuntamente alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, esprime profondo cordoglio e commossa vicinanza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e, per il suo tramite, alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto in servizio stamattina, in provincia di Brindisi.”

