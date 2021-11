CASTELLANETA- Avrebbe venduto notizie a un clan operante nel Metapontino in cambio di 75mila euro il vicebrigadiere Michele Fico: è stato arrestato questa mattina, 19 novembre, dalla Polizia di Castellana Grotte.

Il vicebrigadiere di 49 anni è indagato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza per aver “venduto” informazioni a un clan operante nel Metapontino per il traffico di sostanze stupefacenti. I reati contestati al vicebrigadiere Michele Fico riguardano il periodo 2015-2019, quando è stato in servizio a Bernalda (Matera). Il vicebrigadiere, attualmente in servizio in provincia di Bari, è indagato in concorso con Vincenzo Porcelli, condannato in primo grado per traffico di sostanze stupefacenti e attualmente detenuto. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e ricettazione.