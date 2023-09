Capurso, omicidio Caputo: preso il presunto autore

CAPURSO – Dopo sei medi di indagini, è stato individuato il presunto autore dell’omicidio di Vito Caputo, il 29enne di Mola di Bari, assassinato a Capurso per strada, tra la gente, il 16 marzo scorso. I carabinieri della Compagnia di Triggiano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone. Le indagini si sono avvalse della collaborazione di numerosi testimoni, oltre che dell’utilizzo di intercettazioni ambientali e telefoniche. Ciò ha permesso di accertare le responsabilità degli uomini coinvolti nella rissa a seguito della quale il 29enne è stato ucciso con 12 coltellate. L’omicidio sarebbe riconducibile a un contesto di violenza, gelosia e vendette in cui erano coinvolti, da una parte, un 26enne di Mola di Bari, e dall’altra un altro 26enne di Capurso. In particolare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il pomeriggio del 16 marzo, il primo, accompagnato da Caputo, aveva deciso di raggiungere a Cellamare il coetaneo di Capurso per un chiarimento. Sul posto, dopo un primo confronto, i due avrebbero dato vita a un inseguimento a bordo delle proprie autovetture conclusosi, dopo svariate manovre pericolose e speronamenti, in un parcheggio di via Casamassima a Capurso. A quel punto, nel pieno della rissa scatenatasi, il 26enne di Capurso avrebbe prima colpito con dodici fendenti Caputo Vito, uccidendolo, e poi avrebbe ferito con altre nove coltellate il 26enne molese, ferendolo gravemente.

Il presunto autore degli accoltellamenti è stato accompagnato nel carcere di Bari e risponderà di omicidio volontario e tentato omicidio mentre il 26enne di Mola che ha partecipato alla rissa aggravata e commesso la violenza privata, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp