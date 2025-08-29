Capurso, fiamme nella cantinola di un palazzo: forse un cortocircuito

CAPURSO – Potrebbe essere stato il cortocircuito di una batteria di bici elettrica a scatenate l’incendio che giovedì sera si è verificato in una cantinola di una palazzina di quattro piani alla periferia della città. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato un paio d’ore per spegnere il rogo. Nella cantina sono state trovate alcune biciclette elettriche in manutenzione con numerose batterie in carica. Pronta e a disposizione anche l’autoscala per un eventuale evacuazione degli appartamenti soprastanti ma non è stato necessario.
