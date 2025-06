Caprarica, Casili: “Stop nuovo forno crematorio senza piano regionale”

Cristian Casili, consigliere regionale del M5S, ha annunciato il deposito di una proposta emendativa con l’obiettivo di fermare momentaneamente la realizzazione di nuovi forni crematori in Puglia, in attesa che venga adottata la pianificazione regionale prevista dalla normativa vigente.

Casili interviene a sostegno dei cittadini di Caprarica di Lecce, che da tempo si oppongono alla costruzione di un impianto crematorio nei pressi del cimitero, a ridosso del centro abitato.

L’esponente pentastellato sottolinea che la legge regionale del 2008 in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri prevede espressamente che la Regione definisca un programma per regolare in modo uniforme l’organizzazione e la localizzazione di questi impianti sul territorio. Tuttavia, dopo 17 anni, tale piano non è stato ancora adottato, lasciando spazio a progetti approvati in maniera disomogenea e spesso in contrasto con un disegno strategico complessivo.

La proposta emendativa depositata da Casili punta proprio a colmare questo vuoto normativo, prevedendo la sospensione temporanea dei procedimenti autorizzativi già avviati e il blocco delle nuove realizzazioni finché il programma regionale non sarà formalmente approvato. Il consigliere del M5S cita come esempio il provvedimento adottato nella Regione Lazio, dove lo scorso anno è stata introdotta una sospensione di dodici mesi per le nuove autorizzazioni, proprio per consentire l’elaborazione di un piano di coordinamento.

Nonostante una recente sentenza del Tar abbia ritenuto legittimo il progetto dell’impianto previsto a Caprarica, Casili ribadisce la necessità di tener conto delle legittime preoccupazioni della comunità locale. Secondo il consigliere, l’attuale proliferazione di richieste rischia di determinare uno sviluppo caotico del settore, con il conseguente aumento di conflitti sociali, impatti ambientali e inutili duplicazioni di impianti.

Casili ha infine espresso il proprio ringraziamento ai cittadini e ai comitati civici, tra cui il Comitato No Forno Crematorio a Caprarica di Lecce e Liberi Cittadini di Caprarica, per la costante mobilitazione a tutela del territorio e del diritto delle comunità a essere coinvolte nelle scelte che le riguardano.

