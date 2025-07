Caprarica: Casili, “Forno crematorio vicino alle case? Stop immediato”

Il consigliere regionale del M5S ottiene il via libera in Commissione per sospendere progetti in assenza del piano regionale atteso da 17 anni

“Su un tema così delicato come la realizzazione di un forno crematorio a pochi metri dal centro abitato di Caprarica di Lecce, è necessario che la Regione Puglia eserciti appieno la funzione di pianificazione prevista dalla legge”. Lo afferma Cristian Casili. consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a margine della seduta della V Commissione Ambiente in cui si è tenuta l’audizione sul progetto contestato.

Casili ha illustrato un emendamento, inserito in uno dei provvedimenti all’ordine del giorno del Consiglio regionale dell’8 luglio, che prevede la sospensione temporanea e precauzionale di tutti i procedimenti autorizzativi in corso e la realizzazione di nuovi impianti non ancora attivati, fino all’approvazione della pianificazione regionale per la localizzazione degli impianti di cremazione, attesa dal 2008.

“In Commissione c’è stato un ampio consenso, trasversale, alla mia proposta – ha dichiarato -. Colleghi di maggioranza e opposizione hanno annunciato voto favorevole e disponibilità a sottoscrivere l’emendamento. Quando una battaglia è giusta, non ci sono bandiere”.

Più critico il giudizio sull’assenza in audizione dell’assessora all’ambiente Triggiani, che ha ritenuto la questione non di competenza diretta del suo assessorato. “Auspichiamo comunque il suo contributo in Consiglio. Il coordinamento regionale serve proprio a evitare situazioni potenzialmente conflittuali come quella che si è creata a Caprarica”, ha aggiunto Casili.

“La nostra non è una crociata ideologica contro gli impianti di cremazione, ma una richiesta di pianificazione seria. Localizzare un impianto a ridosso delle abitazioni, senza una regia complessiva, significa generare tensione e allarme”, aggiunge Casili ricordando che l’obiettivo della sospensione è quello di evitare una crescita incontrollata del numero di impianti, garantendo equità territoriale, rispetto della qualità ambientale e rispondenza alla domanda reale.

“Ringrazio il comitato cittadino e tutti i residenti di Caprarica per il grande impegno civico e il lavoro instancabile a difesa dell’interesse collettivo”, conclude Casili.

