Foggia –

Sono altri 60 i braccianti del ghetto di borgo mezzanone inseriti nella filiera legale contro il caporalato dall’Associazione NoCAP, dal 2011 impegnata nel contrasto alle forme di riduzione in schiavitu’ in agricoltura. 60 lavoratori dal ghetto saranno assunti con contratto regolare in un’azienda della rete. Che sommati ai 40 del ghetto di Rosarno in Calabria, fanno un totale di 100 lavoratori.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email