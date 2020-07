Caporalato, dalla Regione ecco i “minivan” per il trasporto dei lavoratori

Condividi

Minivan (autovetture molto spaziose) dalla Regione a disposizione delle associazioni per il trasporto dei lavoratori presso le aziende agricole: è quanto è emerso nel corso dell'incontro avvenuto ieri in Prefettura sulle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del caporalato.

I partecipanti alla riunione hanno convenuto che il predetto servizio avrà come punti di partenza la foresteria regionale presso l'azienda Fortore, a San Severo, nonché le località di Torretta Antonacci nel medesimo comune e di Borgo Mezzanone. Il servizio sarà, inoltre, incrementato anche con l'utilizzo di risorse regionali già assegnate alla Provincia di Foggia.

Le organizzazioni sindacali e datoriali hanno assicurato il proprio impegno a fornire massima informazione e sensibilizzazione fra i propri associati sul nuovo servizio, a sostenerne il più ampio utilizzo e a sviluppare iniziative analoghe e complementari attraverso l'Ente bilaterale CIALA EBAT.