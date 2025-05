Caporalato, Cgil chiede tavolo in Prefettura

È difficile capire come mai nel terzo millennio il caporalato resti ancora un fenomeno che non si è stati in grado di debellare definitivamente. Lo sfruttamento del lavoro nei campi ha con il passare dei decenni cambiato i volti degli sfruttati: prima erano le donne e i contadini, oggi sono i disperati che arrivano da lontano e che girano sotto i nostri senza che nessuno talvolta chieda loro se hanno un permesso di soggiorno, un contratto regolare di alloggio o posto letto. Semza che nessuno chieda loro come raggiungono il posto di lavoro. Con quale mezzo, pagato da chi. Oggi davanti alla prefettura c’è stato il sit in della Cgil e poi un incontro con il vicecapo di Gabinetto Guendalina Federico

